Gümüş rekor tazeledi
Kıymetli metallerde son dönemlerde yükseliş eğilimi hakim. Gümüşün onsu bugün 84 dolarla rekor tazeledi.
Kaynak: AA
Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş, rekor kırmaya devam ediyor.
Merkez Bankalarından gelen talep, borsa yatırım fonlarına girişler ve Fed'in faiz indirimleri bu yıl kıymetli metalleri destekledi.
Güneş panelleri, elektrikli araçlar, yapay zeka veri merkezlerinden ve elektronik ürün üretiminden gelen endüstriyel taleple azalan stoklar gümüş fiyatlarındaki sert yükselişte etkili oluyor.