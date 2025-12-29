Giriş / Abone Ol
Gümüş rekor tazeledi

Kıymetli metallerde son dönemlerde yükseliş eğilimi hakim. Gümüşün onsu bugün 84 dolarla rekor tazeledi.

Ekonomi
  29.12.2025 10:20
  • Giriş: 29.12.2025 10:20
  • Güncelleme: 29.12.2025 10:22
Kaynak: AA
Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş, rekor kırmaya devam ediyor.

Gümüşün onsu bugün 84 dolarla rekor tazeledi.

Merkez Bankalarından gelen talep, borsa yatırım fonlarına girişler ve Fed'in faiz indirimleri bu yıl kıymetli metalleri destekledi.

Güneş panelleri, elektrikli araçlar, yapay zeka veri merkezlerinden ve elektronik ürün üretiminden gelen endüstriyel taleple azalan stoklar gümüş fiyatlarındaki sert yükselişte etkili oluyor.

Altın rekor sonrası geriledi
