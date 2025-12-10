Gümüş, tarihi zirveye yükseldi

Gümüş, tarihte ilk defa ons başına 60 doların üzerine çıktı.

Gümüş fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankas'nın (Fed) daha fazla parasal gevşemeye gideceğine ve arz sıkılığının süreceğine yönelik beklentileriyle ons başına ilk kez 60 doların üzerine çıktı.

Beyaz metalde son günlerde görülen hızlı yükseliş, büyük ölçüde Fed'in 9-10 Aralık toplantısında çeyrek puanlık faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentilerden kaynaklandı.

Yatırımcılar, Fed'in 2025 boyunca ne ölçüde ilave gevşemeye gideceği konusunda temkinli olsa da, Çarşamba günü neredeyse kesinleşen faiz indirimi gümüş fiyatına destek vermeye devam ediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, gümüş, New York saatiyle 11.44 itibarıyla ons başına yüzde 3,9 artışla 60,45 dolara yükseldi.

Öte yandan TSİ. 07.41 itibarıyla gümüş fiyatları 61,07 dolardan işlem görüyor.