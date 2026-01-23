Gümüş ve platinde rekor yükseliş sürüyor

Gümüşün fiyatı rekor seviye olan ons başına 99,20 dolara yükseldi, Platinin ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 684 dolara ulaştı.

BloombergHT'de yer alan habere göre, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlik nedeniyle ABD varlıklarına olan güvenin azalmasıyla altın Cuma günü bir rekor daha kırdı, gümüş ve platin de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak kazançlarını artırdı.

Capital.com'da kıdemli piyasa analisti olan Kyle Rodda konuya ilişkin, "ABD'ye ve varlıklarına olan güven sarsıldı, belki de kalıcı olarak ve bu durum parayı değerli metallere yönlendiriyor. Bu yüzden 'kopuş' kelimesi sıkça kullanılıyor. Bunun abartı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Öte yandan, Wall Street'in ana endeksleri, yatırımcıların Trump'ın AB'ye yönelik yeni gümrük vergisi tehditlerinden tedirgin olmasıyla haftanın başlarında sert bir satış dalgası yaşadıktan sonra toparlandı.

Spot gümüşün fiyatı, daha önce 99,20 dolarlık rekor seviyeye ulaştıktan sonra yüzde 2,6 artarak ons ​​başına 98,71 dolara yükseldi.