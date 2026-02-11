Gümüş yeniden toparlanıyor | 11 Şubat 2026 Çarşamba gümüş fiyatları güncel

Değerli metaller piyasasında dikkatler yeniden gümüşe çevrildi. Son günlerde yaşanan dalgalanmanın ardından gümüş fiyatları yeniden toparlanma sinyali veriyor. Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında ise “gram gümüş ne kadar?” ve “ons gümüş fiyatı kaç dolar?” soruları geliyor.

11 Şubat 2026 Çarşamba günü serbest piyasada işlem gören gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Hem gram bazında hem de ons bazında değer kazanan gümüş, alternatif yatırım aracı olarak yeniden öne çıkıyor.

11 ŞUBAT 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş Türü Alış Satış Değişim Gümüş (TL/GR) 119,25 119,38 %5,03 Gümüş ($/ONS) 85,00 85,09 %5,05 Gümüş (Euro/ONS) 71,28 71,42 %4,84

GÜMÜŞ FİYATLARINDA TOPARLANMA SİNYALİ

Küresel piyasalarda değerli metallere olan talebin artmasıyla birlikte gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket gözleniyor. Özellikle ons fiyatındaki yükseliş, gram gümüş fiyatlarını da destekliyor.

Ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen gümüş, altına kıyasla daha düşük maliyetli bir yatırım aracı olması nedeniyle bireysel yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

GÜMÜŞ YATIRIMI NEDEN YENİDEN GÜNDEMDE?

Son dönemde yatırımcıların gümüşe yönelmesinin birkaç önemli nedeni bulunuyor:

Değerli metallere artan küresel talep

Ons fiyatındaki yükseliş eğilimi

Gram bazında güçlü fiyat artışı

Altına alternatif yatırım aracı olması

Bu gelişmeler, gümüşün yatırım portföylerinde yeniden öne çıkmasını sağlıyor.

Gram gümüş ne kadar?

11 Şubat 2026 itibarıyla gram gümüş satış fiyatı 119,38 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons gümüş kaç dolar?

Ons gümüş fiyatı 85,09 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gümüş fiyatları yükseliyor mu?

Güncel verilere göre gümüş fiyatlarında yüzde 5’e yakın artış görülüyor ve piyasada toparlanma eğilimi dikkat çekiyor.

Gümüş yatırım için uygun mu?

Gümüş, değerli metaller arasında alternatif yatırım aracı olarak görülür ve fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilir.

11 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözleniyor. Gram gümüş 119 TL seviyesini aşarken, ons gümüş de değer kazanmayı sürdürüyor. Gümüş piyasasındaki bu toparlanma, yatırımcıların değerli metallere olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.