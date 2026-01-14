Gümüşel hâkim karşısında

Akbelen Ormanı’ndaki kesim sırasında jandarmaya yönelik sözleri nedeniyle “görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit” suçlamasıyla yargılanan yaşam savunucusu Deniz Gümüşel’in karar duruşması yarın Milas Adliyesi’nde görülecek.

Kesim sürerken jandarmanın çok sayıda kişiye orantısız güç uyguladığını belirten Gümüşel, süreci şöyle aktardı: “Kolluk kuvvetlerinin, jandarmanın ve polisin eylemcilere karşı çok ciddi bir saldırısı oldu. Bir arkadaşımız darp edildi ve jandarma tarafından iteklenerek yere düşürüldü. Kafasını jandarma arabasının kenarına vurdu ve beyin sarsıntısı geçirdi. Ben de o sırada komutana ‘Askerlerini çek, burada bir yaralı var. Birine bir şey olursa hesabını senden sorarım’ minvalinde konuştum. Söylediklerim tehdit olarak değerlendirilmiş. Kolluk güçleri tarafından uygulanan bu kontrolsüz ve orantısız şiddet karşılığında hakkımızı arayacağımızı söylediğimizde bu tehdit olarak değerlendiriliyor.”

Eylemlere yapılan müdahalelerde çok sayıda yurttaşın yaralandığını hatırlatan Gümüşel, “Bir arkadaşımızın ayağı kırıldı, başka bir arkadaşımızın parmağı kırıldı. Birçok yurttaşın her yeri morardı, onların içerisinde ben de vardım. Çok ciddi şiddete maruz kaldık hepimiz. Bütün bunlar görülmüyor; suç duyurusunda bulunduğumuz halde cezasızlıkla ödüllendiriliyor” dedi.

Bölgede ciddi bir yıldırma politikası uygulandığını aktaran Gümüşel, “Amaç hem çevre hakkını savunan hem de köylünün haklarını savunan yurttaşların yılarak oradan uzaklaşmasını sağlamak. Kişisel olarak ceza alıp almamam gerçekten benim için önemli değil. Ama bu dava aracılığıyla bir kez daha orada yürütülen şiddet politikasını vurgulamak ve sorumluların cezasızlıkla ödüllendirildiği gerçeğinin altını çizmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.