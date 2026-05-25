Gümüşhane'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Gümüşhane'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi R.Y, Çamlıca Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşadığı evde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Çamlıca Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan üniversite öğrencisi R.Y'yi hareketsiz halde bulan kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen üniversite öğrencisinin cansız bedeni, Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.