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Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.11.2023 15:37
  • Giriş: 12.11.2023 15:37
  • Güncelleme: 12.11.2023 15:37
Kaynak: AA
Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de ayı saldırısı sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle Trabzon'a getirildi.

Gümüşhane'den izinli olarak yaban domuzu avı için Kelkit ilçesine bağlı Dayısı köyüne giden gruptaki Ali Demirsoy (44), ayı saldırısına uğradı.

Yaralanan Demirsoy, Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trabzon'a sevkine karar verilen Demirsoy, ambulansla Gümüşhane'deki ambulans helikoptere ulaştırıldı.

Demirsoy, helikopterle getirildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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