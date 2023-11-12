Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Kaynak: AA
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de ayı saldırısı sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle Trabzon'a getirildi.
Gümüşhane'den izinli olarak yaban domuzu avı için Kelkit ilçesine bağlı Dayısı köyüne giden gruptaki Ali Demirsoy (44), ayı saldırısına uğradı.
Yaralanan Demirsoy, Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trabzon'a sevkine karar verilen Demirsoy, ambulansla Gümüşhane'deki ambulans helikoptere ulaştırıldı.
Demirsoy, helikopterle getirildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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