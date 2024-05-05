Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 05.05.2024 13:37
  • Giriş: 05.05.2024 13:37
  • Güncelleme: 05.05.2024 13:38
Kaynak: AA
Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir kahvehanede, P.D. ile A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine P.D, A.Y'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlı P.D'yi gözaltına aldı.

BirGün'e Abone Ol