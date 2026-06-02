Gümüşhane'de bir erkek, evli olduğu kadını darp ederek öldürdü!

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde H.P. (27) ile evli olduğu Arzu P. (26) arasından evlerinin önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında H.P, Arzu P'yi darp ederek öldürdü. H.P. olay yerinden kaçtı.

02.06.2026 16:52

Güncelleme: 02.06.2026 17:11 Kaynak: AA

Fotoğraf: Hülya Çetinkaya / csgorselarsiv.org