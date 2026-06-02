Gümüşhane'de bir erkek, evli olduğu kadını darp ederek öldürdü!
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde H.P. (27) ile evli olduğu Arzu P. (26) arasından evlerinin önünde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında H.P, Arzu P'yi darp ederek öldürdü. H.P. olay yerinden kaçtı.
Kaynak: AA
Merkez Mahallesi'ndeki evlerinin önünde H.P. (27) ile evli olduğu Arzu P. (26) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.P, Arzu P'yi darbetti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, kafasına darbe alan Arzu P'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Arzu P'nin cenazesi, incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.