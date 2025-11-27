Gümüşhane'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklandı

Gümüşhane’de Nigar K. isimli kadın, sokak ortasında boşanma aşamasındaki erkek tarafından bıçakla yaralandı.

Kadın 27.11.2025 12:58 Giriş: 27.11.2025 12:58

Güncelleme: 27.11.2025 13:08 Kaynak: DHA

Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org