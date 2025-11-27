Gümüşhane'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından bıçaklandı
Gümüşhane’de Nigar K. isimli kadın, sokak ortasında boşanma aşamasındaki erkek tarafından bıçakla yaralandı.
Kaynak: DHA
Gümüşhane’de kaldırımda bekleyen 29 yaşındaki Nigar K, boşanma aşamasındaki Oktay K. (39) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.
Caddedeki kaldırımda bekleyen Nigar K., aniden yanına koşarak gelen boşanma aşamasındaki Oktay K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredeki esnaf, tabure ve meyve kasalarıyla Oktay K.'ye müdahale etti.
Saldırı sonrası kaçan Oktay K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralı Nigar K., ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nigar K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.