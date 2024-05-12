Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gümüşhane'de devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.05.2024 16:53
  • Giriş: 12.05.2024 16:53
  • Güncelleme: 12.05.2024 16:53
Kaynak: AA
Gümüşhane'de devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Masum Durmaz (32) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü tır, Gümüşhane-Giresun kara yolu Elçeğiz köyü mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Durmaz, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

BirGün'e Abone Ol