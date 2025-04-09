Gümüşhane'de fırtına etkili oluyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde etkili olan fırtına, İnönü Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü bahçesindeki ağacın yola devrilmesine neden oldu.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Gümüşhane Valiliği ise vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulunarak, ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.