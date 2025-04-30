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Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 30.04.2025 20:41
  • Giriş: 30.04.2025 20:41
  • Güncelleme: 30.04.2025 20:41
Kaynak: AA
Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

T.T. (71) yönetimindeki 61 AAD 736 plakalı kamyonet, Tuğrulbey Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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