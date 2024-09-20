Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobilde yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Tekke beldesi mevkisinde Mahmut Ergören (50) idaresindeki 31 U 0645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki Melisa (21) ile Mehmet Dönekli (53), Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Mehmet Dönekli'nin, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki hastaneye sevk edildiği öğrenildi.