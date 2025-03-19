Gümüşhane'de kar dolayısıyla 131 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 55, Şiran'da 59 ve Kürtün ilçesinde 17 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 30 personeli, 14 iş makinesiyle köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hava muhalefeti dolayısıyla yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi amacıyla ilgili kurumların ekipleri çalışma yürütüyor.