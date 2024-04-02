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Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 02.04.2024 14:49
  • Giriş: 02.04.2024 14:49
  • Güncelleme: 02.04.2024 14:49
Kaynak: AA
Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada, İran uyruklu S.A'nın durumundan şüphelendi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde midesinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

S.A'nın midesinden 18 kapsül halinde 152,29 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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