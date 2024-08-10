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Gümüşhane'de ormanlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çıkan yangında ormanlık ve otluk alanda zarar oluştu.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 21:18
  • Giriş: 10.08.2024 21:18
  • Güncelleme: 10.08.2024 21:18
Kaynak: AA
Gümüşhane'de ormanlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İlçeye bağlı Seydibaba köyünde ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Şiran Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 6 hektar ormanlık alan ile 20 hektar otluk alan zarar gördü.



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