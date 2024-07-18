Gümüşhane'de sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, tarım arazileri zarar gördü

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’na ait şantiye binalarının da çatıları uçtu.

Gümüşhane'nin bazı köylerinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkın ve sel sonrası tarım arazileri zarar görürken, çatılar uçtu.

Köse ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak Salyazı, Oylumdere ve Altıntaş köylerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Su birikintileri olan bazı yollarda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yollar ve tarım arazileri su altında kaldı. Kuvvetli yağış sonrası bölgede dolu ve fırtına da etkili oldu.

Etkili yağışlar nedeniyle sel sularının dolduğu yüzlerce dekarlık fasulye tarlaları zarar gördü. F

ırtına nedeniyle yapımı süren Gümüşhane-Bayburt Havalimanı projesinde şantiye binalarının çatıları da uçtu. Yüksek rakımlı birçok köyde taşkınlar yaşanırken, ekipler ilçede temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.