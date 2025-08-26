Gümüşhane'de tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki tünelde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Uluköy mevkisindeki Uluköy Tüneli'nde Kasım B. yönetimindeki 20 AEP 820 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Halil Ö'nün kullandığı 48 V 7268 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Kasım B. ve beraberindeki Miran B. ve Burhan B. ile diğer aracın sürücüsü Halil Ö. ve yanındaki Oğuzhan T. yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.