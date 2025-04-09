Gümüşhane'de yiyecek arayan ayı evlere zarar verdi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yiyecek arayan ayı, girdiği evlere zarar verdi.

Merkeze bağlı Boğalı köyünde görülen bir ayı, yiyecek aramak için evlere girdi.

Ayı tarafından zarar gören evini cep telefonu ile kaydeden köy koruyucusu Muzaffer Kavut'un, ayıya karşı sitem ettiği videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Kavut, AA muhabirine, gece saatlerinde sese uyandığını, ayıyı pencereden içeri girerken gördüğünü söyledi.

Evinin penceresinin kırıldığını aktaran Kavut, "O anda korktum. Ayı da bizden korkup kaçtı. Kapıları ve pencereleri sağlamlaştırdım. Sabah tekrar köye çıktım. Baktım ayı başka evlere de girmiş. Evi dağıtmış ben de kayıt altına aldım." diye konuştu.

Kavut, evlerde oluşan zararı cep telefonuyla kayıt altına aldı.