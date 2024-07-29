Gümüşhane'de yol ortasında insan kafatası bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yol ortasında insan kafatası bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bölgede başka kemik parçalarının da bulunduğu öğrenildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir insana ait kafatası bulundu.

Olay dün öğleden sonra ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Zeyrek isimli kişi yol ortasında insan kafatası buldu. Yağmur nedeniyle kayan toprağın etkisiyle gün yüzüne çıktığı tahmin edilen kafatasını gören Zeyrek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, bölgede insana ait olduğu değerlendirilen başka kemik parçaları da buldu.

Yapılan çalışmanın ardından toplanan kafatası ve kemik parçaları ilk olarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, burada yapılan çalışmanın ardından incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.