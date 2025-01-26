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Gümüşhane'de yolcu otobüsü kazasında 11 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.01.2025 22:02
  • Giriş: 26.01.2025 22:02
  • Güncelleme: 26.01.2025 22:02
Kaynak: AA
Gümüşhane'de yolcu otobüsü kazasında 11 kişi yaralandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yolcu otobüsünün istinat duvarına sürterek durabildiği kazada 11 kişi yaralandı.

Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde Cemil Bektaş idaresindeki 61 AU 083 plakalı otobüs, kar yağışı nedeni nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüsteki yolculardan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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