Gümüşhane merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor
Gümüşhane ve Kayseri’de eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve para nakline aracılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Gümüşhane ve Kayseri'de eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis ve para nakline aracılık faaliyetlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
5 KİŞİ TUTUKLU, 1 KİŞİ ARANIYOR
Adliyeye sevk edilen F.A, K.M, M.A, M.K. ve B.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon kapsamında bir şüphelinin arandığı belirtildi.