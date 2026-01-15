Gümüşhane, Rize ve Giresun'da 63 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane, Rize ve Giresun'da kar nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından il merkezinde 8 ve Torul ilçesinde 7 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarındaki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

- Rize

Rize'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterdi.

Yağışın ardından il merkezinde 6, Ardeşen'de 3, Çayeli'nde 7, Güneysu'da 5 ve İkizdere'de 9 olmak üzere 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri 37 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

- Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde soğuk hava etkisini sürdürdü.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Alucra ve Dereli'de 8, Doğankent'te 1, Şebinkarahisar'da 3 ve Yağlıdere'de 6 olmak üzere 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.