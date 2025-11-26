Gümüşhane Üniversitesi'nde 4 saatlik rehine krizi: Şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı

Gümüşhane Üniversitesi’nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde çalışan D.B'yi tabanca ile rehin alan fakültede görevli H.T, 4 saatin ardından ikna edilerek gözaltına alındı.

Gümüşhane Üniversitesi’nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan H.T, tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

Rehin alma olayının ardından okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda yetkililer şahsı ikna çabalarına başladı.

ÇATILARA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

Fotoğraf: DHA

İKNA EDİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

H.T., Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan ve Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile polis ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çabaları sonucu ikna edildi.

Silahıyla teslim olan şüpheli gözaltına alınırken, rehin alınan kadın memur da tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vali Aydın Baruş da üniversiteye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Gümüşhane Üniversitesi açıklama yaptı.

Açıkalmada olayın kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizde bugün yaşanan ve hepimizi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelimizin başka bir personelimizi rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılması zorunlu hâle geldi. Olayın meydana gelmesinin ardından, Üniversitemiz güvenlik birimleri ve emniyet güçleri olaya hızlı şekilde müdahale etti. Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz, gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."