Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı bir kişi memuru rehin aldı

Gümüşhane Üniversitesi’nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan H.T, tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda şahsı ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi.

ÇATILARA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Fotoğraf: DHA

