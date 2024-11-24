Gümüşhane ve Giresun'da kar yağışı

Gümüşhane ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Gümüşhane'de gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerindeki Çamlıca ile Hasanbey mahalleleri karla kaplandı.

Giresun'un da yüksek kesimlerinde kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle Espiye-Yağlıdere-Alucra il yolunun 77-97. kilometreleri arasının ulaşıma tamamen kapatıldığı belirtilerek, "Bu güzergahı kullanmayı planlayan vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle rica olunur. Vatandaşlarımızın güvenliği için alınan bu tedbire gösterecekleri anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.