Gümüşhane’de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Gümüşhane’de sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Gümüşhane Üniversitesi istikametinden kent merkezine hareket halindeki Yücel Ağaç (60) kontrolündeki otomobil Zeki Kadirbeyoğlu Sokağa girmek için sola manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen Adem Ay (53) kontrolündeki minibüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil Zeki Kadirbeyoğlu Sokak üzerinde yola çıkmak için bekleyen Halil Şeker (38) idaresindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Yücel Ağaç ve araçta yolcu olarak bulunan Emre Korkmaz (28) ile minibüsün sürücüsü Adem Ay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan mesai ve okul saati olması nedeniyle yol üzerinde uzun kuyruklar oluştu.