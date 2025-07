Gümüşhane’de anma tırmanışına sis ve çığ riski engeli

Gümüşhane’de 5 yıl önce vefat eden Muharrem Ateş anısına düzenlenen Acembol Zirve tırmanışı sis ve çığ riski nedeniyle zirve yapılamadan tamamlandı.



Gümüşhane’de kayaktan dağcılığa, bilek güreşinden bilardoya kadar birçok spor branşında spor yapan, sporcu yetiştiren, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceleri olan Muharrem Ateş, vefatının 5.yılında Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK) tarafından gerçekleştirilen zirve tırmanışıyla anıldı.

31 Ağustos 2020 tarihinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 50 yaşında hayata gözlerini yuman Ateş için GÜDAK tarafından daha önce defalarca tırmandığı Acembol Zirvesinde anma tırmanışı düzenlendi.

Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünün 2 bin 475 metre yüksekliğindeki Yılanlı Yaylası’na kadar araçlarla ulaşan 20 sporcu, buradan başlayan yürüyüşlerinde yaklaşık 3 bin metre rakıma kadar ilerledi.

Ancak, yürüyüşün en kritik aşamasına gelindiğinde doğanın zorlu şartları devreye girdi. Acembol Zirvesi’ne çıkan zorlu kaya geçidinde yoğun kar kütleleri ve görüş mesafesini sıfıra indiren sis, tırmanışı imkansız hale getirdi.

Güvenlik gerekçesiyle 3 bin 250 metre rakımlı Acembol Zirvesi’ne tırmanış iptal edilerek sporcular Acembol Gölleri’ni kuşbakışı gören bu noktadan geri dönmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 3 bin metre yükseklikten Acembol Gölleri’nin büyüleyici manzarasını sis perdesi altından izleyen sporcular, soğuk havaya rağmen doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerin tadını çıkardı.

Toplamda 9 kilometrelik parkuru tamamlayan ekip, zirveye ulaşamasalar da anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinlik sorumlusu Ahmet Yıldız, Gümüşhane GÜDAK ekibi olarak Acembol Vadisinde merhum Muharrem Ateş anısına güzel bir yürüyüş yaptıklarını belirterek, "Yürüyüşümüz boyunca siz ve doğanın bize sunmuş olduğu en iyi manzaralar içerisinde çok güzel bir şekilde gezimizi tamamladık. 20 kişiydik. Her bir ferdimiz çok güzel bir şekilde yürüdük. Doğada kısmen siste hafif üşümüş olabiliriz. Ama bu doğa sevinciyle birlikte muhteşem bir yürüyüş gerçekleştirdik. Herkesi doğaya davet ediyoruz" dedi.

Sporculardan Seda Çalışkan ise "Bugün GÜDAK ile Gümüştuğ köyü Yılanlı Yaylası üzerinden Acembol Vadisi’ne geldik. Her yolculuk özeldir ama bugün Muharrem Ateş anısına yürüdük. Daha bir anlamlı bir yürüyüş oldu. Yürüyüşümüz boyunca sis ve soğuk hava bize eşlik etti. Ama manzara muhteşemdi. Gölleri izlemek için arkadaşlarla biraz daha yükseğe çıkıp göllerin manzarasını izledik. Her yolculuk güzeldir, herkesi bekleriz" diye konuştu.

İlk kez GÜDAK’la doğa yürüyüşüne katılan Orhan Kalyoncu da "Bugün ilk defa GÜDAK’la doğa yürüyüşü yaptım. Çok memnun kaldım. Bu etkinliğini düzenleyen herkese teşekkür ederim. İlk başta Yılanlı yaylasından dağların eteğinde yürüdük. Karlarda kaydık, çiçeklerimizi topladık. Bizim için gayet güzel bir etkinlik oldu. Doğada kalın, hayatta kalın" dedi.