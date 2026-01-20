Gümüşhane’de bakımevinde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki İlçe Özel İdare Bakımevi’nde çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. İş makinesi operatörü Dursun B., mesai arkadaşı Cengiz Demirci’yi ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Gümüşhane’de bir bakımevinde çıkan kavgada Dursun B. (41) tarafından tabancayla vurulan Cengiz Demirci (43), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Torul ilçesinde yer alan Torul İlçe Özel İdare Bakımevi’nde meydana geldi.
Bakımevinde görevli iş makinesi operatörü Dursun B. ile mesai arkadaşı Cengiz Demirci arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada Dursun B., ruhsatsız tabancayla Demirci’ye ateş etti.
Demirci, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Dursun B., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Cengiz Demirci’nin cenazesi, savcılık inlemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.