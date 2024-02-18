Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gümüşhane’de çıkan yangında 2 katlı köy konağı ve muhtarlık küle döndü

Ajans Haberleri
  • 18.02.2024 17:12
  • Giriş: 18.02.2024 17:12
  • Güncelleme: 18.02.2024 17:12
Kaynak: İHA
Gümüşhane’de çıkan yangında 2 katlı köy konağı ve muhtarlık küle döndü

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Şephane köyünde çıkan yangında alevlere teslim olan 2 katlı köy konağı ve muhtarlık binası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Gümüşhane’nin merkeze bağlı Şephane köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 2 katlı köy konağı ve muhtarlık binasından dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 katlı köy konağı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede, yangının konak içerisinde bulunan sobadan çıktığı tespit edildi. 

BirGün'e Abone Ol