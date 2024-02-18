Gümüşhane’de çıkan yangında 2 katlı köy konağı ve muhtarlık küle döndü
Kaynak: İHA
Gümüşhane’nin merkeze bağlı Şephane köyünde çıkan yangında alevlere teslim olan 2 katlı köy konağı ve muhtarlık binası kullanılamaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde Gümüşhane’nin merkeze bağlı Şephane köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 2 katlı köy konağı ve muhtarlık binasından dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 katlı köy konağı kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede, yangının konak içerisinde bulunan sobadan çıktığı tespit edildi.
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