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Gümüşhane’de fırtına trafik ışıklarını devirdi

Ajans Haberleri
  • 09.04.2025 17:38
  • Giriş: 09.04.2025 17:38
  • Güncelleme: 09.04.2025 17:38
Kaynak: İHA
Gümüşhane’de fırtına trafik ışıklarını devirdi

Gümüşhane’de etkili olan şiddetli fırtınada trafik ışıkları yola devrildi.
Eskibağlar Mahallesi Hastane Kavşağı’nda etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle trafik ışıkları devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı. İhbar üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, devrilen trafik ışığını kaldırmak için çalışma başlattı.
Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava şartlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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