Gümüşhane’de KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban hayatını kaybetti
Gümüşhane Şiran’da çobanlık yapan 39 yaşındaki Alaattin Uzuntürk, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşınca KTÜ Farabi Hastanesi’ne sevk edilen Uzuntürk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA
Gümüşhane'de kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk (39), hayatını kaybetti.
Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk'ü, 1 hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.
Alaattin Uzuntürk’ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.