Gümüşhane’de okullar tatil edildi

Gümüşhane Valiliği, kent genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre il genelinde yoğun kar yağışının aralıklı olarak 20 Şubat 2025 tarihinde de devam edeceği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği değerlendirildiğinden buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanmanın ulaşımda önemli aksamalara sebep olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliği dikkate alınarak il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

Kararda ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 20 Şubat 2025 Perşembe günü idari izinli sayılacağı bildirildi.