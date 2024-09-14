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Gümüşhane’de otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı

Gümüşhane’de kontrolden çıkan otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 23:28
  • Giriş: 14.09.2024 23:28
  • Güncelleme: 14.09.2024 23:28
Kaynak: İHA
Gümüşhane’de otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı


Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane istikametinden Bayburt istikametine giden Hasan Özdemir yönetimindeki 61 DS 535 plakalı otomobil, Vauk Dağı Güvercinlik köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Özdemir ile araçta bulunan eşi Tuğba Demirkıran Özdemir ve kızı B.N.Ö. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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