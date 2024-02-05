Gümüşhane’de otomobille servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Gümüşhane’de otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bayburt istikametinden Gümüşhane istikametine ilerleyen Samet Karga yönetimindeki 06 MIG 65 plakalı otomobil ArzularKabaköy kavşağına geldiğinde kavşaktan çıkış yapan Seyyit Alkan yönetimindeki 61 S 3230 plakalı boş servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Alkan ile otomobil sürücüsü Karga ve aynı araçtaki Hatice ve Zeliha Karga hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan Bayburt-Gümüşhane istikametindeki trafik akışı hasarlı araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.