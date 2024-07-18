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Gümüşhane’de sağanak yağış sele neden oldu

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçenin bazı bölgelerinde sel meydana geldi.

Ajans Haberleri
  • 18.07.2024 23:01
  • Giriş: 18.07.2024 23:01
  • Güncelleme: 18.07.2024 23:01
Kaynak: İHA
Gümüşhane’de sağanak yağış sele neden oldu


İlçede, öğleden sonra etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Özellikle ilçe merkezi ve çevre yolunda etkili olan yağış nedeniyle yollar göle dönerken ulaşım kontrollü olarak sağlandı. 20 dakika boyunca etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışla birlikte harekete geçen Şiran Belediyesi ekipleri selin etkilerini en aza indirmek için çalışma başlattı. Şiran ilçesinin köylerinden herhangi olumsuz bir ihbar almadıklarını söyleyen Şiran Belediye Başkanı Baki Kara da ekiplerin hızlı müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığını belirtti.

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