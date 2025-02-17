Gümüşhane’de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kelkit ilçesine bağlı Deredolu Beldesi Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Galip Genel (71) ve Müşkinaz Genel (79) çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları dün akşam saatlerinde eve gittiklerinde yaşlı çifti salonda baygın şekilde bulunca durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.