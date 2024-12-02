Gümüşhane’de soğuk hava etkili oluyor

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından Gümüşhane’de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji verilerine göre kentte dün gece sıcaklık eksi 15,6 dereceye kadar geriledi.

Yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Gümüşhane’de havanın açmasıyla birlikte sıcaklık değerleri sıfırın altında 15 dereceleri aştı.

Kış ortasındaki soğuk hava dalgasıyla henüz aralık ayı başında karşılaşılan Gümüşhane’de bazı göletlerin yüzeyleri de buz tutmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre gece Gümüşhane’nin en soğuk noktası eksi 15,6 derece ile Köse ilçe merkezi olurken orayı eksi 14,3 derece ile Şiran, eksi 13,8 derece ile Kelkit, eksi 8,2 derece ile merkez, eksi 6,2 derece ile Torul ve eksi 4,7 derece ile Kürtün izledi.

Nem oranının fazla olması nedeniyle insanları iliklerine kadar üşüten soğuk hava dalgasının bu şekilde devam etmesi beklenirken, başta doğalgaz olmak üzere ısınma giderlerinin artması bekleniyor.