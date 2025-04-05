Gümüşhane’de tünel çıkışında heyelan

Gümüşhane’de tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı.

Olay öğle saatlerinde Gümüşhane’nin Hacıemin Mahallesi’nde bulunan Hacıemin-3 Tüneli’nin çıkışında meydana geldi. Gümüşhane-Trabzon Karayolunun Trabzon istikameti çıkışında meydana gelen heyelanda şans eseri can ve mal kaybı yaşanmazken yol iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Karayolları ve AFAD ekipleri tarafından bölgede çalışmalar sürerken trafik çevre yolu ve servis yollarına yönlendirildi.