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Gümüşhane’de yakalanmıştı: Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajı atan şüpheli tutuklandı

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan ve Gümüşhane’de yakalanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Güncel
  • 12.04.2025 20:37
  • Giriş: 12.04.2025 20:37
  • Güncelleme: 12.04.2025 20:44
Kaynak: İHA
Gümüşhane’de yakalanmıştı: Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajı atan şüpheli tutuklandı

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Gümüşhane’de yakalandığı duyurulan şüpheli K.Y. İstanbul’a getirilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen şüpheli K.Y., ‘birden fazla kişi ile tehdit’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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