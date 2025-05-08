Gümüşhane’deki bilirkişi keşfi için 94 bin TL istenildi: Polen Ekoloji dayanışma çağrısı yaptı

HABER MERKEZİ

Polen Ekoloji Çalışmaları Derneği, çevre davalarında belirlenen yüksek bilirkişi ücretlerine tepki gösterdi. Dernek, Gümüşhane'nin Aksu köyünde Yıldızlar Holding bünyesindeki SSS Madencilik tarafından yapılmak istenen siyanürlü altın madenciliği projesine ilişkin açılan davada istenen bilirkişi ücreti için dayanışma çağrısı yaptı.

Bilirkişi keşfi için 94 bin TL ücret istendiği vurgulanarak şu açıklama yapıldı:

”Ücret son yatırma tarihi 12 Mayıs'tır. Çevre davalarında belirlenen bu yüksek bilirkişi ücretlerinin hak aramanın önünü keserek, şirketlerin projelerini kamusal denetimden kaçırmaya hizmet ettiğini hepimiz biliyoruz. Hak arama mücadelemizi her durumda sürdürmek, doğamızın ‘siyanürlü ölüm’le yok edilmesini engellemek için tüm duyarlı kamuoyunu Gümüşhanelilerle dayanışmaya çağırıyoruz. Bilirkişi ücretinin dayanışma ile toplanarak yüz otuzu aşan ‘siyanürlü altın madeni projesi’ne karşı Gümüşhanelilerle yan yana mücadeleyi büyütelim.”

ORMANLIK ALAN TALAN EDİLECEK

Gümüşhane'de geçen sene içerisinde 10'uncu maden için "ÇED gerekli değil" kararı çıkmıştı. Merkez ilçe Aksu Köyü'nde bin 766,65 hektarlık ruhsat sahasının 6,649 hektarlık kısmında kompleks maden (Altın, Gümüş, Bakır, Kurşun, Çinko) ocağı açılması için "ÇED gerekli değil" kararı verilmişti. Yıllık 239 bin 500 ton cevher çıkarılması planlanan bölgede çıkarılan cevherler ise Merkez ilçesi Karamustafa Köyü'nde Yıldız Bakır Madencilik tarafından işletilen zenginleştirme tesisine taşınacağı ifade edilmişti.