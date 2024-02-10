Gümüşhanespor - Talasgücü Belediyespor maçında Cansu Tiryaki düdük çalacak

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ligin 19. haftasında Gümüşhanespor ile Talasgücü Belediyespor arasında oynanacak müsabakada Edirne Bölgesinden C Klasman Hakemi Cansu Tiryaki düdük çalacak.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ligin 19. haftasında Gümüşhane Sportif faaliyetleri A.Ş ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Gümüşhane Sportif Faaliyetleri A.Ş ile Talasgücü Belediyespor maçına Cansu Tiryaki’yi atandı.

Tiryaki’nin yardımcılıklarını Mustafa Cem Büyük ve Recep Tayyip Keleş yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mustafa Demir olacak. 11 Şubat Pazar günü Gümüşhane Yenişehir Stadı’nda oynanacak Gümüşhane Sportif Faaliyetleri A.Ş ile Talasgücü Belediyespor maçı saat 14.00’da başlayacak.

Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Talasgücü Belediyespor 2-1 kazanmıştı.