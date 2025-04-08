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Gümüşkaya Köyünde sırtlan görüldü

Ajans Haberleri
  • 08.04.2025 13:04
  • Giriş: 08.04.2025 13:04
  • Güncelleme: 08.04.2025 13:04
Kaynak: İHA
Gümüşkaya Köyünde sırtlan görüldü

Adıyaman’ın Gümüşkaya Köyü’nde çizgili sırtlan görüntülendi.
Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü’ne inen bir sırtlan köylüler tarafından görüldü. Köy yerinde çizgili sırtlanla karşılaşan vatandaşlar durumu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bir süre köy içerisinde dolanan çizgili sırtlan, kimseye zarar vermeden köyden ayrıldı. Köylüler takip ettikleri çizgili sırtlanı köyden çıkmasıyla takibi bıraktı.
Çizgili sırtlandan geriye ise görüntüleri kaldı.

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