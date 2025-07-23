Gümüşlük’ün doğası müziğe kucak açıyor

Deniz Burak BAYRAK

Bodrum’un Gümüşlük ile özdeşleşen, 16 Temmuz’da başlayan 22. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali devam ediyor. Tarih, doğa ve sanatla iç içe bir deneyim yaşatan festival, bu yıl da yetkin müzisyenlere ve özel performanslara ev sahipliği yapıyor. Festival, sadece bir müzik etkinliği olmanın ötesine geçerek eğitim, toplumsal katılım, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirlik gibi değerlere de odaklanıyor. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, 2004’ten beri müzikseverlerle büyüyerek yoluna devam eden festivali, sanat danışmanı olarak BirGün’e anlattı.

ANTİK ALANLARDA KONSER

Doğayla iç içe bir festival düzenlemenin büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyleyerek söze başlayan Onay, çeşitli zorlukların da beraberinde geldiğini belirtiyor. “Gümüşlük’ün eşsiz doğası, Antik Taş Ocağı gibi 2 bin 500 yıllık mekânlarda müzik yapma şansı sunuyor; bu, sanatçılara ve dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor” diyen sanatçı, sözlerine bir “Ancak” ekleyerek devam ediyor: “Doğanın içinde olmanın getirdiği zorluklar da var: değişken hava koşulları, açık alanlarda akustik dengeyi sağlama ve çevresel sürdürülebilirliği koruma gibi.”

Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali aynı zamanda Türkiye’nin ilk ‘yeşil festivali’ olarak biliniyor. Bu yıl, ‘Son Çivi, İlk Nota’ temasıyla sahneleri geri dönüştürülmüş malzemelerden kurduklarını ifade eden Onay, “Bu çevre dostu yaklaşım, titiz bir planlama gerektirse de festivalin doğayla bağını güçlendiren en büyük unsurlardan biri” diyor ve ekliyor: “Bu yıl çevresel duyarlılık ön plandaydı. ‘Yeşil festival’ hedefimiz doğrultusunda, sahnelerimizi geri dönüştürülmüş malzemelerden inşa ettik, atık yönetimini iyileştirdik ve çevre bilincini artırmaya yönelik projeler gerçekleştirdik.”

Festivalin programı, temadan hareketle çevre ve müziğin evrensel dili etrafında şekillendirilmiş. İlham kaynaklarını ve temanın çıkış noktasını Onay’a sorduğumuzda şöyle anlatıyor: “Bodrum’un yapılaşmadan sanata geçişini sembolize eden bu tema, hem çevresel duyarlılığı hem de müziğin birleştirici gücünü kutluyor. Fungistanbul gibi yerel gruplar ve doğadan ilham alan projelerle doğayı müzikle buluşturduk. Ayrıca, cazdan klasik müziğe geniş bir yelpazede farklı müzik türlerini doğanın bir parçası olarak kucakladık.”

Gülsin Onay

DOĞAYLA GÜÇLÜ BAĞLAR

Festivalin mottosu yıllardır değişmedi: ‘Suda, Kumda, Taşta’; doğanın kucak açtığı her yerde müzik! Ve bu slogan 22 yıldır büyük bir emek ve azimle sürdürülüyor. Buradan yola çıkarak soruyoruz: Sanatçılarla müzikseverler arasında kurduğunuz güçlü bağın sırrı ne? Onay’ın yanıtı, “Bu güçlü bağın sırrı, doğanın kucaklayıcı atmosferinde yatıyor. Festival, sanatçıların ve dinleyicilerin müziğe tamamen kendilerini kaptırabilecekleri ortak bir alan yaratıyor. Bu, müzik ve doğanın uyum içinde buluştuğu bir sinerjiyle mümkün oluyor. Herkesin müziğin, performansın ve topluluğun bir parçası olduğu bu ortam, festivalin ruhunu oluşturuyor. Bu ortak deneyim, unutulmaz bir atmosfer yaratıyor” oluyor.

∗∗∗

KENTE ÖZGÜ BİR FESTİVAL

Gümüşlük Müzik Festivali’nin kente özgü bir festival olduğunu söyleyebilir miyiz? sorusuna “Kesinlikle söyleyebiliriz” diyen Onay, Gümüşlük’ün Bodrum’un eşsiz bir köşesi olduğunu vurguluyor; son sözleri de “Tarihî mekânları, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliğiyle, klasik müzikten caza, antik taş ocağından sahillere kadar her müziği kucaklayan bir festival burası. Gümüşlük, müziğin ve tarihin buluştuğu benzersiz bir yer” oluyor.