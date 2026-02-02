GÜMÜŞTE BÜYÜK DÜŞÜŞ SÜRÜYOR! | 2 Şubat 2026 Pazartesi Güncel Gümüş Fiyatı

Yeni haftaya sert kayıplarla başlayan gümüş piyasasında düşüş eğilimi hız kesmeden devam ediyor. “1 gr gümüş kaç TL?”, “Gümüş ne kadar 2026?”, “Gümüş ons kaç TL?” gibi sorular gündemde zirveye çıkarken, serbest piyasada gümüş fiyatları yatırımcıların dikkatini çekecek seviyelere geriledi.

SERBEST PİYASA GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Kur Alış Satış Değişim Saat Gümüş (TL/GR) 104,77 104,91 -9,95% 09:31 Gümüş ($/ONS) 72,91 73,05 -12,24% 09:46 Gümüş (Euro/ONS) 61,37 61,61 -12,36% 09:46

GÜMÜŞ FİYAT HESAPLAMALARI (GRAM BAZLI)

Yatırımcıların sıkça yönelttiği “gümüş gram hesaplama” sorularına göre, 1 gr gümüş kaç TL sorusunun yanıtı 104,91 TL olarak öne çıkıyor. Bu fiyat üzerinden yapılan hesaplamalar, farklı ağırlıklardaki gümüş yatırımlarının bugünkü karşılığını net biçimde ortaya koyuyor.

Miktar Tutar (TL) 200 gram gümüş 20.982 TL 300 gram gümüş 31.473 TL 400 gram gümüş 41.964 TL 600 gram gümüş 62.946 TL 1 kg gümüş (1000 gr) 104.910 TL 50 kilo gümüş 5.245.500 TL

GÜMÜŞ NEDEN DÜŞTÜ?

Gümüş fiyatlarındaki sert gerilemenin arkasında, yaklaşan Çin Yeni Yılı tatili öncesinde bazı fonların riskten kaçınmak amacıyla pozisyonlarını kapatması bulunuyor. Bu çıkışlar, hem ons gümüş hem de gram gümüş fiyatlarında güçlü bir satış baskısı yarattı.

GÜMÜŞ ALMAK MANTIKLI MI?

“Gümüş al” araması son günlerde hızla artarken, yatırımcılar gümüşün nereden alınır sorusuna da yanıt arıyor. Mevcut fiyatlar, 2026 yılı gümüş ne kadar sorusunu soran yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

1 gr gümüş kaç TL?

1 gram gümüş, serbest piyasada 104,91 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Gümüş ons kaç TL?

Gümüşün ons fiyatı dolar bazında 73,05 seviyesinde bulunuyor.

1 kg gümüş kaç gramdır?

1 kilogram gümüş, 1000 gramdır ve güncel fiyatla yaklaşık 104.910 TL yapmaktadır.

Gümüş piyasasında yaşanan sert düşüş, kısa vadede yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Gram gümüş fiyatı, ons gümüş ve toplam ağırlık bazlı hesaplamalar yakından takip edilirken, Çin Yeni Yılı öncesi gelişmeler piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.