Gümüşte son beş yılın en sert düşüşü

Ons başına 83,97 dolara kadar yükselen gümüş, bu seviyeden gelen sert satışlarla pazartesi günü yüzde 9 geriledi ve 2020’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Sert kaybın ardından gümüş, yeni günde yüzde 2,10 artışla 74,35 dolar civarında işlem görüyor.

Altın tarafında ise analistler, olası bir geri çekilmede 4 bin 301 doların yeniden test edilebileceğini belirtirken, gün içi hareketlerde 4 bin 373 dolar seviyesini önemli bir direnç olarak öne çıkarıyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre değerli metallerdeki geri çekilmede, teknik göstergelerin yükselişlerin aşırı hızlandığına işaret etmesi ve yıl sonuna yaklaşılırken piyasa likiditesinin zayıflaması başlıca etkili oldu. Düşük hacim ortamı, fiyatlarda sert ve ani dalgalanmalara neden oldu.

Pazartesi günü yaşanan sert düşüşün ardından bazı borsalar, riskleri sınırlamak için Comex gümüş vadeli işlemlerinde teminat oranlarını artırma yoluna gitti. Bu adım, volatilitenin kontrol altına alınmasına yönelik bir önlem olarak görülüyor.

Öte yandan kısa vadeli sert dalgalanmalara rağmen altın ve gümüş, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performanslarına doğru ilerliyor.