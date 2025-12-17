Gümüşte tarihi rekor

Altına alternatif yatırım aracı olarak öne çıkan gümüş rekor kırmaya devam ediyor.

Sabah saatlerinde 66,53 dolarla rekor seviyeyi gören gümüşün ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 4 yükselişle 66,28 dolardan alıcı buluyor.

Gümüş, altın gibi jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşmasının yanı sıra endüstriyel alanda da kullanılmasıyla öne çıkıyor.

TARİFE ENDİŞELERİ FİYATLARI ETKİLEDİ

Son aylarda, ABD'nin gümüşe potansiyel gümrük vergileri uygulayabileceği endişeleri nedeniyle ABD'de büyük bir gümüş stoku oluştu ve bu durum, küresel çaptaki gümüş kıtlığını daha da kötü hale getirdi.

ABD'nin bu yıl gümüşü kritik mineraller listesine eklemesi de gümüş fiyatlarındaki yükselişi tetikledi. Bu arada, ülke zaten önde gelen gümüş üreticileri arasında bulunuyor.

Bireysel yatırımcıların da özellikle Kuzey Amerika'da, gümüşe olan talebi arttı. Gümüş burada genellikle "fakir adamın altını" olarak anılıyor.

Hindistan emeklilik düzenleyici kurumunun altın ve gümüş yatırımlarına ilk kez olanak tanıması da gümüş başta olmak üzere kıymetli madenlerdeki yükselişte etkili oldu.