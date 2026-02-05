Gümüşte tarihi zirveden sonra çöküş

Gümüşün onsu ocak ayında 121,7 dolar olan rekor seviyeyi gördükten sonra yaklaşık yüzde 35 azalarak 79 dolar seviyelerine geriledi.

Yılın ilk ayı emtia piyasası için genel olarak ralli havasının yaşandığı bir dönem olurken, ocak ayının sonu ve şubat ayının başlangıcında emtia piyasasında yön arayışları öne çıktı.

Özellikle değerli metallerde dalgalı bir seyir görülürken özellikle gümüş fiyatlarında sert hareketler görüldü.

Gümüşün onsu uluslararası piyasalarda 29 Ocak'ta 121,7 dolarla rekor kırmıştı. Bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen ons gümüş, 2 Şubat'ta 71,4 dolara kadar geriledi.

Bu seviyelerden tekrar yükselişe geçen gümüşün onsu bugün 79 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Böylece ons gümüş bugün itibarıyla zirvesinden yüzde 35 değer kaybetmiş oldu.