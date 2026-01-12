Gümüşte yeni rekor! Gümüş kaç lira oldu? (12 Ocak 2026 Pazartesi)

Serbest piyasada gümüş fiyatları haftaya güçlü bir yükselişle başladı. “Gümüş kaç lira oldu?”, “Gram gümüş fiyatı ne kadar?” ve “Ons gümüş kaç dolar?” soruları, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Güncel veriler, gümüşte dikkat çeken yeni seviyelere işaret ediyor.

SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

12 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada gümüş fiyatları hem Türk lirası hem de ons bazında yükselişini sürdürüyor. Özellikle gram gümüşte görülen artış, “gümüşte yeni rekor mu?” sorusunu gündeme taşıdı.

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI (SERBEST PİYASA)

Tür Alış Satış Değişim (%) Saat Gümüş (TL/GR) 116,76 116,86 %5,57 09:50 Gümüş ($/ONS) 84,14 84,19 %5,47 10:05 Gümüş (Euro/ONS) 72,08 72,13 %5,13 10:05

GRAM GÜMÜŞ KAÇ LİRA OLDU?

Serbest piyasada gram gümüş fiyatı 12 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla 116,86 TL satış seviyesine kadar yükseldi. Bu seviye, gram gümüşte güncel fiyatların yakından takip edilmesine neden oldu.

ONS GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

Ons bazında bakıldığında gümüş fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Gümüşün ons fiyatı dolar cinsinden 84,19 seviyesinde işlem görürken, euro bazında ons gümüş 72,13 seviyesine ulaştı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Hem gram gümüş hem de ons gümüş fiyatlarında görülen güçlü artış, “gümüş fiyatları bugün neden yükseldi?” ve “gümüşte yeni rekor mu geldi?” gibi aramaların artmasına yol açtı. Serbest piyasa verileri, gümüşün günün en çok konuşulan yatırım araçlarından biri olduğunu gösteriyor.

Gümüş kaç lira oldu?

12 Ocak 2026 Pazartesi günü gram gümüş fiyatı serbest piyasada 116,86 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gümüşün ons fiyatı kaç dolar?

Gümüşün ons fiyatı dolar bazında 84,19 seviyesinde bulunuyor.

Gümüş fiyatları yükseldi mi?

Evet, güncel verilere göre hem gram gümüşte hem de ons gümüşte yüzde 5’in üzerinde yükseliş dikkat çekiyor.

12 Ocak 2026 Pazartesi günü serbest piyasa gümüş fiyatları, güçlü yükselişle yatırımcıların odağında yer aldı. Gram gümüşte 116 TL’nin üzeri görülürken, ons gümüş fiyatları da dolar ve euro bazında dikkat çeken seviyelere ulaştı. Gümüşteki bu hareketlilik, “gümüş kaç lira” ve “gümüş fiyatları güncel” aramalarını önümüzdeki saatlerde de gündemde tutmaya devam edecek.